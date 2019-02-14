"Реал" прервал блестящую серию "Аякса"
В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде победил "Аякс" со счётом 2:1 благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио.
Таким образом, как сообщает Opta, "сливочные" прервали блестящую серию амстердамской команды, которая не проигрывала дома на протяжении 30 матчей.
"Аякс" не знал поражений в родных стенах с 5 ноября 2017 года и за этот период добыл на "Кройфф Арене" 26 побед при четырёх ничьих.
Напомним, что ответный матч между "Аяксом" и "Реалом" состоится 5 марта на "Сантьяго Бернабеу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|21
|56
|2
|Аякс
|21
|50
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|21
|37
|5
|Витесс
|21
|30
|6
|Утрехт
|21
|29
|7
|ВВВ Венло
|21
|29
|8
|Хераклес
|21
|29
|9
|Фортунна Ситтард
|21
|26
|10
|Виллем II
|21
|25
|11
|Зволле
|21
|25
|12
|Гронинген
|21
|24
|13
|АДО Ден Хааг
|21
|24
|14
|Эммен
|21
|24
|15
|Херенвен
|21
|23
|16
|Эксельсиор
|21
|22
|17
|Де Графсхап
|21
|18
|18
|НАК Бреда
|21
|16