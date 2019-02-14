"Реал" прервал блестящую серию "Аякса"

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде победил "Аякс" со счётом 2:1 благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио.

Таким образом, как сообщает Opta, "сливочные" прервали блестящую серию амстердамской команды, которая не проигрывала дома на протяжении 30 матчей.

"Аякс" не знал поражений в родных стенах с 5 ноября 2017 года и за этот период добыл на "Кройфф Арене" 26 побед при четырёх ничьих.

Напомним, что ответный матч между "Аяксом" и "Реалом" состоится 5 марта на "Сантьяго Бернабеу".

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