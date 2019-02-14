"Реал" прервал блестящую серию "Аякса"

Теги аяксреал мадридстатистика

"Реал" прервал блестящую серию "Аякса"

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде победил "Аякс" со счётом 2:1 благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио.

Таким образом, как сообщает Opta, "сливочные" прервали блестящую серию амстердамской команды, которая не проигрывала дома на протяжении 30 матчей.

"Аякс" не знал поражений в родных стенах с 5 ноября 2017 года и за этот период добыл на "Кройфф Арене" 26 побед при четырёх ничьих.

Напомним, что ответный матч между "Аяксом" и "Реалом" состоится 5 марта на "Сантьяго Бернабеу". 

Не пропустите: В УЕФА прокомментировали спорный эпизод матча "Аякс" - "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть первая

ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть первая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 21 56
2 Аякс Аякс 21 50
3 Фейеноорд Фейеноорд 21 42
4 АЗ АЗ 21 37
5 Витесс Витесс 21 30
6 Утрехт Утрехт 21 29
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 21 29
8 Хераклес Хераклес 21 29
9 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 21 26
10 Виллем II Виллем II 21 25
11 Зволле Зволле 21 25
12 Гронинген Гронинген 21 24
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 21 24
14 Эммен Эммен 21 24
15 Херенвен Херенвен 21 23
16 Эксельсиор Эксельсиор 21 22
17 Де Графсхап Де Графсхап 21 18
18 НАК Бреда НАК Бреда 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов