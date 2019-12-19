"Реал" прервал худшую серию в истории клуба по пропущенным голам на "Камп Ноу"

Перенесённый матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" завершился нулевой ничьей.

Таким образом, "сливочные" прервали худшую серию в истории клуба - до вчерашнего дня они пропускали на "Камп Ноу" 18 игр подряд.

Данная серия длилась с 2007 года, когда "Реал" в гостях победил "Барсу" со счётом 1:0.

Не пропустите: Впервые с 2007 года "Барселона" не забила "Реалу" в домашнем матче. | http://soccernews.ru