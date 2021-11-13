"Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера

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"Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера

Мадридский "Реал" нацелился на очередного таланта из Бразилии, сообщает AS.

По сведениям издания, в трансферный список "сливочных" попал вингер "Флуминенсе" Луис Энрике.

Если королевскому клубу удастся заполучить 20-летнего футболиста, то он будет заявлен за "Кастилью".

Рыночная стоимость Энрике - 3,5 миллиона евро. Он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 76 матчах за "Флуминенсе".

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