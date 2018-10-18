"Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси"

Теги реал мадридчелсин'голо кантеэден азар

"Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси"Мадридский "Реал" претендует сразу на двух ключевых игроков лондонского "Челси", информирует Le 10 Sport.

Так, помимо вингера Эдена Азара, которого "сливочные" "ведут" уже очень долго, королевский клуб также заинтересован в подписании полузащитника "аристократов" Н'Голо Канте. Однако вполне вероятно, что трансфер француза окажется более сложно выполнимой задачей для действующего обладателя кубка чемпионов, нежели бельгийца, так как уже в ближайшее время "синие" планируют продлить контракт с хавбеком.

Напомним,  Конте определился с первым новичком "Реала", если он возглавит клуб. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов