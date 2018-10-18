"Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси"

Мадридский "Реал" претендует сразу на двух ключевых игроков лондонского "Челси", информирует Le 10 Sport.

Так, помимо вингера Эдена Азара, которого "сливочные" "ведут" уже очень долго, королевский клуб также заинтересован в подписании полузащитника "аристократов" Н'Голо Канте. Однако вполне вероятно, что трансфер француза окажется более сложно выполнимой задачей для действующего обладателя кубка чемпионов, нежели бельгийца, так как уже в ближайшее время "синие" планируют продлить контракт с хавбеком.

Напомним, Конте определился с первым новичком "Реала", если он возглавит клуб. | soccernews.ru