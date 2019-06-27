"Реал" презентовал новую гостевую форму хип-хоп композицией

Мадридский "Реал" презентовал гостевой комплект игровой формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете с узором и золотыми вставками. Технический спонсор клуба - Adidas.

Презентацию формы "Реал" решил провести с помощью видеоклипа на зажигательную хип-хоп композицию.

Напомним, что в прошлом сезоне "бланкос" выиграли только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировали на третьем месте.

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