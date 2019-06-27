"Реал" презентовал новую гостевую форму хип-хоп композицией

3 Теги реал мадрид

"Реал" презентовал новую гостевую форму хип-хоп композицией

Мадридский "Реал" презентовал гостевой комплект игровой формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете с узором и золотыми вставками. Технический спонсор клуба - Adidas.

Презентацию формы "Реал" решил провести с помощью видеоклипа на зажигательную хип-хоп композицию.

Напомним, что в прошлом сезоне "бланкос" выиграли только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировали на третьем месте.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Никакая форма нашим инвалидам не поможет! Без заряженных судеек побеждать тяжело. Наш мадридский "Реал" тому живой пример. Как ввели VAR в Испании и Лиге чемпионов, так сразу исчезли и результаты. Теперь опять каждый год будем вылетать в 1/8 финала ЛЧ, как в старые добрые времена (6 раз подряд в 2005-2010 гг.). Про Ла Лигу я и не заикаюсь - мы и так выигрываем ее раз в пять лет, если повезет. Всего 2 победы за последние 11 сезонов. Впору застрелиться, т.е. расформироваться.

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Я так понял Валлийский баласт остаётся в Реале.

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jugulator
Пьянь

Бэйл будет в основе, Азара взяли его дублером.

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