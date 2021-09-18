"Реал" презентовал новую третью форму

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"Реал" презентовал новую третью форму

Мадридский "Реал" представил третий комплект формы на сезон 2021/22.

Экипировка выполнена в изумрудно-зелёном цвете с чёрными и белыми вставками.

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

"Реал" лидирует в Ла Лиге по дополнительным показателям. В ЛЧ "сливочные" стартовали с гостевой победы над "Интером" (1:0). 

Не пропустите: У "Реала" большие потери перед матчем с "Валенсией". | http://soccernews.ru
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