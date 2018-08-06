"Реал" презентовал третий комплект формы

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"Реал" презентовал третий комплект формы

"Реал" в твиттере презентовал новую форму на предстоящий сезон.

Третий комплект формы мадридского клуба выполнен в оранжевом цвете.

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