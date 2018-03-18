Мадридский "Реал" приблизился к подписанию своего первого летнего новичка, информирует ABC.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона игроком королевского клуба должен будет стать защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола. Его трансфер обойдется "сливочным" в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Жироны". | soccernews.ru