"Реал" приготовил 200 миллионов евро на две свои трансферные цели

1 Теги реал мадридчелсиэден азартибо куртуа

"Реал" приготовил 200 миллионов евро на две свои трансферные целиМадридский "Реал" приготовил 200 миллионов евро на две свои трансферные цели, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что указанную сумму королевский клуб планирует направить на покупку двух игроков лондонского "Челси" - голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара. Первого "сливочные" оценили в 35 миллионов евро, а второго - в 170 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" не будет делать улучшенного предложения по Куртуа. | soccernews.ru

Комментарии
Майил

информирует испанская пресса. Да пишите источник уже а не какая это пресса

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