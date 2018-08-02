Мадридский "Реал" приготовил 200 миллионов евро на две свои трансферные цели, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что указанную сумму королевский клуб планирует направить на покупку двух игроков лондонского "Челси" - голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара. Первого "сливочные" оценили в 35 миллионов евро, а второго - в 170 миллионов евро.

Напомним, "Реал" не будет делать улучшенного предложения по Куртуа. | soccernews.ru