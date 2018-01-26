"Реал" приготовил 300 миллионов евро на летние трансферы

Руководство мадридского "Реала" приготовило 300 миллионов евро на летние трансферы, сообщает Sport.es со ссылкой на пятничный выпуск газеты Marca.

Королевский клуб затеял грандиозное обновление состава. Главной целью "сливочных" станет бразильский нападающий Неймар.

Кроме 300 миллионов из бюджета, "Реал" также будет готов тратить деньги, вырученные от продажи некоторых игроков, в частности, Криштиану Роналду.

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