"Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ
Мадридский "Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, вингера "Челси" Эдена Азара и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Утверждается, что за испанского стража ворот "Реал" предложит 114 миллионов евро, а за бельгийца и англичанина по 228 миллионов, что станет новым трансферным рекордом. В сумме такая кампания обойдётся "сливочным" в 570 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20