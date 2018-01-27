"Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ

Теги реал мадриддавид де хеаэден азархарри кейн

"Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ

Мадридский "Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, вингера "Челси" Эдена Азара и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Утверждается, что за испанского стража ворот "Реал" предложит 114 миллионов евро, а за бельгийца и англичанина по 228 миллионов, что станет новым трансферным рекордом. В сумме такая кампания обойдётся "сливочным" в 570 миллионов евро.

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комментарии
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У Харри Кейна крутые имя и фамилия. Как "ураган" получается: hurrycane.

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Квинколобик

хорошая новость если это так и произойдет)

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Моветон

O tempora, o mores! Не поможет это говноклубу. Печальная участь милана......

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