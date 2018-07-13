"Реал" приготовил рекордное предложение по Азару

"Реал" не оставляет надежд подписать полузащитника "Челси" Эдена Азара, который через два года может стать свободным агентом.

В Азаре "Реал" видит замену ушедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду. За бельгийца испанцы готовы предложить 170 миллионов евро.

В то же время сам Азар интересуется переходом в "Барселону", а не в "Реал".

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