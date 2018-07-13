"Реал" приготовил рекордное предложение по Азару

Теги эден азарреал мадридчелси

"Реал" приготовил рекордное предложение по Азару"Реал" не оставляет надежд подписать полузащитника "Челси" Эдена Азара, который через два года может стать свободным агентом.

В Азаре "Реал" видит замену ушедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду. За бельгийца испанцы готовы предложить 170 миллионов евро.

В то же время сам Азар интересуется переходом в "Барселону", а не в "Реал".

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