"Реал" принимает "Нумансию" в ответном матче 1/8 Кубка Испании

"Реал" – "Нумансия"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании мадридский "Реал" примет на домашней арене сорийскую "Нумансию". Первый матч этих команд завершился разгромной победой "сливочных" – 3:0, и теперь Зидан может еще больше ротировать состав, выпустив на поле молодежь и резервистов. Для гостей же это будет один их важнейших поединков года – не каждый день выпадает возможность сыграть на "Сантьяго Бернабеу" против, на данный момент, сильнейшей команды Европы, пусть и не в лучшем сочетании игроков.

Плохи дела у "Реала" в нынешнем сезоне, и больше всего болельщиков беспокоит положение подопечных Зидана в испанской Примере. Сначала мадридцы опозорились на "Бернабеу", проиграв "Барселоне" со счетом 0:3, а в следующем туре упустили победу в матче с "Сельтой" – 2:2. Таким образом, отставание "сливочных" от каталонцев составляет целых 16 очков, и, вероятно, защитить чемпионский титул "Реалу" будет уже не по силам. В Кубке страны у команды пока все нормально: после прохода "Фуэнлабрады" и разгрома "Нумансии" в первом матче мадридцы практически обеспечили себе выход в 1/4 финала. Из хороших новостей стоит отметить возвращение в строй Гарета Бэйла, который находится в очень неплохой форме, однако вряд ли Зидан бросит его в бой в кубковом поединке.

"Нумансия", после поражения от "Реала" в первом матче, провела всего один поединок Сегунды: результативная ничья с "Культураль Леонеса" – 2:2. "Красные" располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы, так что перспективы выхода в Примеру у них определенно есть, а матч с мадридцами должен дать им дополнительный импульс в борьбе за самые высокие места. Да и результат первой встречи был не совсем справедлив – "Нумансия" играла вполне достойно, но странные судейские решения и удаление за полчаса до конца матча позволили "Реалу" добиться необходимого задела перед ответной игрой.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Нумансии":

Мадридцы выиграли 6 из 6 последних поединков против "Нумантинос" во всех турнирах.

"Красные" сумели добыть победу лишь в 2 из 24 последних поединков Кубка Испании.

В 10 из 11 предыдущих матчей Кубка с участием "Реала" было забито, как минимум, 3 гола.

"Сливочные" не проигрывали в 27 из 29 последних игр Кубка Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Тео, Льоренте, Себальос, Ковачич, Васкес, Хакими, Майораль.

Нумансия: Мохамеди, Кальво, Рипа, Медина, Гутьеррес, Диаманка, Грего Сьерра, Ларреа, Ньето, Милья, Ихинио Марин.

Прогноз на матч "Реал" – "Нумансия":

Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи, да и вряд ли кто-то сомневается в их итоговом успехе. Однако дать бой своему более именитому сопернику "Нумансия" может – мотивации у них побольше, да и молодежь "Реала" не раз в этом сезоне показывала себя не с лучшей стороны.

Вероятность победы "Реала" букмекеры оценивают коэффициентом 1,14, ничейного исхода – 9,50, победы "Нумансии" – 25,00

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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