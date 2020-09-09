"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла

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"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла

Мадридский "Реал" намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, футболист привел в ярость руководство королевского клубе тем, что он вернулся из сборной Уэльса с травмой и после этого даже не пообщался с главным тренером команды Зинедином Зиданом, а сразу пошел заниматься в тренажерный зал. В связи с этим клуб намерен любым способом расстаться с валлийцем.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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