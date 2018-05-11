"Реал" принял окончательное решение по трансферу Левандовски



Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не перейдет в мадридский "Реал»", сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, мадридский клуб принял решение отказаться от трансфера футболиста, несмотря на то, что вел активные переговоры с его агентом в последние месяцы.

Ранее руководство "Баварии" всячески отвергало любую возможность трансфера 29-летнего Левандовски в летнее трансферное окно.

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