"Реал" принял окончательное решение по трансферу Левандовски

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовски

"Реал" принял окончательное решение по трансферу Левандовски
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не перейдет в мадридский "Реал»", сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, мадридский клуб принял решение отказаться от трансфера футболиста, несмотря на то, что вел активные переговоры с его агентом в последние месяцы. 

Ранее руководство "Баварии" всячески отвергало любую возможность трансфера 29-летнего Левандовски в летнее трансферное окно.

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