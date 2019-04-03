"Реал" принял решение по будущему Браима Диаса

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"Реал" принял решение по будущему Браима Диаса

Руководство мадридского "Реала" и тренерский штаб команды определились с будущим полузащитника Браима Диаса.

Как сообщает Marca, принято решение отправить 19-летнего футболиста в аренду на сезон 2019/2020.

При этом "сливочные" хотят подыскать хавбеку команду, в составе которой он сможет отыграть не менее 40 матчей.

"Реал" купил Диаса в январе у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В составе "бланкос" юный испанец сыграл 4 матча и сделал 1 ассист.

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