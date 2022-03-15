"Реал" принял решение по Холанду: подробности

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"Реал" принял решение по Холанду: подробности

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" принял решение по трансферу нападающего сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист издания Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, "Мадрид»" твёрдо решил подписать Эрлинга Холанда этим летом. 

Отмечается, что сумма сделки в течение 6 лет, учитывая все выплаты и зарплату, составит 350 миллионов евро, включая 130 миллионов, которые выпадут на это лето. 

Сообщается, что "Барселона" никогда не воспринималось "Реалом" как серьезный соперник в борьбе за игрока, а главный соперник - "Манчестер Сити".

Однако между "Мадридом" и "Боруссией" уже всё согласовано. Проблемой могли стать комиссионные, но "Реал" считает эти вопросы преодолимыми.

Клуб действительно беспокоили травмы игрока, но они получили заверение от консультантов, что травмы Эрлинга не носят хронического характера.

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