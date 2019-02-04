"Реал" принял решение по своему зимнему новичку

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"Реал" принял решение по своему зимнему новичку

В минувшее трансферное окно "Реал" подписал хавбека Браима Диаса.

По сведениям AS, ранее мадридский клуб собирался отдать 19-летнего игрока в аренду, однако теперь передумал.

Диас уже успел принять участие в трех матчах, но результативными действиями отличиться не смог.

Напомним, что трансфер Диаса обошелся "Реалу" в 17 миллионов евро.

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