"Реал" принял решение по своему зимнему новичку

В минувшее трансферное окно "Реал" подписал хавбека Браима Диаса.

По сведениям AS, ранее мадридский клуб собирался отдать 19-летнего игрока в аренду, однако теперь передумал.

Диас уже успел принять участие в трех матчах, но результативными действиями отличиться не смог.

Напомним, что трансфер Диаса обошелся "Реалу" в 17 миллионов евро.

Читайте также: ПСЖ и "Реал" поборются за звезду Серии А. | http://soccernews.ru