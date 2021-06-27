"Реал" принял решение по трансферной политике на случай, если не удастся купить Мбаппе или Холанда

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в летнее трансферное не планирует покупать никого, кроме нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинда Холанда, сообщает Marca.

По сведениям источника, если купить Мбаппе или Холанда не удастся, то "Реал" не купит больше никого. Новый главный тренер команды Карло Анчелотти с пониманием отнесся к такому решению, так как клуб испытывает финансовые проблемы.

Кроме того, Анчелотти считает нынешний состав "Реала" боеспособным и рассчитывает, в частности, на полузащитника Мартина Эдегора, который вернулся в клуб после окончания аренды в "Арсенале".

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