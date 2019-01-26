"Реал" принял решение по трансферу Эриксена

Мадридский "Реал" принял решение по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб отказался от приобретения 26-летнего датчанина из-за его высокой стоимости.

"Бланкос" готовы подписать звёздного хавбека за 84 миллиона евро, однако президент "шпор" Дэниел Леви настаивает на сумме в 250 миллионов.

Теперь на Эриксена, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Ювентус".

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