"Реал" принял решение продать Бэйла летом

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, такое решение приняли президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан. При этом, Перес хочет получить за игрока крупную сумму, которую собирается направить на приобретение новых футболистов.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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