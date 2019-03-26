"Реал" принял решение продать Бэйла летом

Теги реал мадридгарет бэйлтрансферы

"Реал" принял решение продать Бэйла летом

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, такое решение приняли президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан. При этом, Перес хочет получить за игрока крупную сумму, которую собирается направить на приобретение новых футболистов.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов