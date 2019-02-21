"Реал" принял важное решение по будущему Бэйла
Руководство мадридского "Реала" приняло важное решение по будущему вингера Гарета Бэйла, сообщает Marca.
По сведениям издания, боссы королевского клуба намерены выставить звёздного валлийца на трансфер. Его игра в текущем сезоне разочаровала не только болельщиков, но и руководителей "бланкос".
Единственным препятствием для ухода 29-летнего футболиста может стать его цена, ведь "сливочные" требуют за него 147 миллионов евро.
В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|Барселона
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|Реал Мадрид
|24
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|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
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|7
|Реал Сосьедад
|24
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|Бетис
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|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
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|Леванте
|24
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|13
|Леганес
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|Эспаньол
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|15
|Жирона
|24
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|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
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|Вильярреал
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