"Реал" принял важное решение по будущему Модрича

Мадридский "Реал" принял важное решение по будущему своего ведущего полузащитника Луки Модрича, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба планирует продлить контракт с 33-летним хорватом до 2021 или 2022 года. По новому соглашению у футболиста вырастет зарплата. Размер прибавки пока неизвестен.

Отметим, что действующий договор опытного хавбека с "бланкос" истекает летом 2020 года.

Сейчас Модрич зарабатывает в "Реале" около 10,5 миллионов евро. В текущем сезоне в его активе 30 матчей, 3 гола и 6 ассистов.

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