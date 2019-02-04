"Реал" принял важное решение по будущему Модрича

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"Реал" принял важное решение по будущему Модрича

Мадридский "Реал" принял важное решение по будущему своего ведущего полузащитника Луки Модрича, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба планирует продлить контракт с 33-летним хорватом до 2021 или 2022 года. По новому соглашению у футболиста вырастет зарплата. Размер прибавки пока неизвестен.

Отметим, что действующий договор опытного хавбека с "бланкос" истекает летом 2020 года. 

Сейчас Модрич зарабатывает в "Реале" около 10,5 миллионов евро. В текущем сезоне в его активе 30 матчей, 3 гола и 6 ассистов.

Не пропустите: "Реал" принял решение по своему зимнему новичку. | http://soccernews.ru

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