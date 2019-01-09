"Реал" принял важное решение по будущему Солари
Руководство мадридского "Реала" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Сантьяго Солари, сообщает Cadena Cope.
По информации источника, королевский клуб пока не будет увольнять аргентинского специалиста, с которым заключён контракт до 2021 года.
Однако вариант с отставкой Солари по-прежнему вероятен. "Сливочные" попрощаются с наставником, если команда провалится во второй части сезона.
По итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11