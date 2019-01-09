"Реал" принял важное решение по будущему Солари

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"Реал" принял важное решение по будущему Солари

Руководство мадридского "Реала" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Сантьяго Солари, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, королевский клуб пока не будет увольнять аргентинского специалиста, с которым заключён контракт до 2021 года.

Однако вариант с отставкой Солари по-прежнему вероятен. "Сливочные" попрощаются с наставником, если команда провалится во второй части сезона.

По итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Солари:"Я не отвечаю за результаты,подготовку,микроклимат,трансферы команды"-цитирует Marca.Тогда зачем такой тренер вообще нужен?Я не понимаю.Гнать его,за бросать камнями и ставить другого.

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OkTawius
Димон

да потому что он удобен Пересу, других причин просто нет

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Mutaloff
Mutaloff

Вот именно!Не исключено,что Перес сейчас сам ставит состав на игру,а Солари это так,прикрытие.

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Mutaloff
Mutaloff

Потому-что во здравом смысле причин ставить Солари, который провалился в Кастилье и никогда не тренировал по настоящему топ-клубы глупо!Моразм Переса-это диагноз!

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