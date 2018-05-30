"Реал" приобрел молодого бразильца

"Реал" подписал юного форварда Родриго.

Как сообщает Marca, мадридский клуб заплатил за 18-летнего бразильца около 4 миллионов евро.

Отметим, что в следующем сезоне Родриго будет выступать за "Кастилью".

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