"Реал" приобрел нового голкипера

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал товарищам по команде, что клуб приобрел нового вратаря.

Как сообщает Mirror, речь идет о вратаре "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, который присоединиться к "Реалу" во время зимнего трансферного окна.

Также отметим, что Аррисабалага не провел ни одной игры за "Атлетик" в Лиге Европы, поэтому "Реал" сможет дозаявить его в Лиге Чемпионов.

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