"Реал" приостановил переговоры с Рамосом и Васкесом по новым контрактам

"Реал" все еще не может договориться с защитником Серхио Рамосом и хавбеком Лукасом Васкесом о продлении договоров.

По информации Marca, "королевский клуб" сделал новые предложения по контрактам обоим футболистам, однако они отказались подписывать соглашения на условиях, выдвинутых клубом. С тех пор стороны не контактировали по этому вопросу.

Согласно правилам с 1 января оба футболиста могут вести переговоры с другими командами.

"Реал" испытывает финансовые трудности и не может позволить себе предложить игрокам лучшие условия. Руководство клуба пытается добиться баланса в бюджете, чтобы избежать повторения той ситуации, в которой оказалась "Барселона".