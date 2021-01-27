"Реал" приостановил переговоры с Рамосом и Васкесом по новым контрактам
"Реал" все еще не может договориться с защитником Серхио Рамосом и хавбеком Лукасом Васкесом о продлении договоров.
По информации Marca, "королевский клуб" сделал новые предложения по контрактам обоим футболистам, однако они отказались подписывать соглашения на условиях, выдвинутых клубом. С тех пор стороны не контактировали по этому вопросу.
Согласно правилам с 1 января оба футболиста могут вести переговоры с другими командами.
"Реал" испытывает финансовые трудности и не может позволить себе предложить игрокам лучшие условия. Руководство клуба пытается добиться баланса в бюджете, чтобы избежать повторения той ситуации, в которой оказалась "Барселона".
Напомним, в текущем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 14 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча. Васкес за 16 игр смог забить 2 гола и отметиться 2 результативными передачами.
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