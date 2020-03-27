"Реал" приостановил подготовку к трансферному окну

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"Реал" приостановил подготовку к трансферному окну

"Реал" пока не будет заниматься планами на летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, руководство клуба отложило этот вопрос, пока в Европе не нормализуется эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Отметим, что слухи связывали мадридский клуб с Полем Погба, Лаутаро Мартинесом, Раулем Хименесом и другими.

В Испании зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло от заболевания около пяти тысяч.

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