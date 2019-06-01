"Реал" присматривается к хавбеку "Ювентуса" Пьяничу

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в "Реале". Об этом пишет As.

Мадридцы этим летом также хотят приобрести Поля Погба и Кристиана Эриксена, которые выступают в английских клубах.

По данным издания, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уже одобрил трансфер Пьянича, но приобрести его можно будет только, если не удастся осуществить переход Погба и Эриксена.

"Ювентус" готов отпустить боснийца не меньше, чем за 80 миллионов евро. "Реал" может предложить лишь 70 млн.

В нынешнем сезоне футболист выступал в 31 матче в Серии А, в которых забил 2 гола и сделал 6 точных передач.

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