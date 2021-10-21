"Реал" присоединился к гонке за Адейеми

Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен усилить атаку следующим летом.

Как сообщает издание AS, «Мадрид» заинтересован в подписании 19-летнего немецкого форварда "РБ Зальцбурга" Карима Адейеми.

По информации источника, в королевском клубе не хотят, чтобы "дело Холанда" повторилось. Футболист оценивается в 30-40 млн евро.

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