"Реал" присоединился к гонке за Адейеми

Теги реал мадридкарим адейемиред булл зальцбург

"Реал" присоединился к гонке за АдейемиФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен усилить атаку следующим летом.

Как сообщает издание AS, «Мадрид» заинтересован в подписании 19-летнего немецкого форварда "РБ Зальцбурга" Карима Адейеми. 

По информации источника, в королевском клубе не хотят, чтобы "дело Холанда" повторилось. Футболист оценивается в 30-40 млн евро.

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