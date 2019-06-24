"Реал" приступил к реконструкции клубного стадиона

Мадридский "Реал" начал реконструкцию клубного стадиона "Сантьяго Бернабеу", сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, стадион закрываться не будет, а самые сложные работы пройдут летом 2019, 2020 и 2021 годов.

Планируется, что реконструкция обойдется "Реалу" в 525 миллионов евро. Для этого королевский клуб взял специальный кредит, который будет выплачивать в течение 35 лет.

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