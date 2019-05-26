"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу"
В Мадриде начались работы для реконструкции клубного стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.
По сведениям издания, торговый центр "Ла Эскина-де-Бернабеу", который находится возле стадионе обнесли забором и в ближайшее время здание будет снесено.
The works to redevelop the Estadio Santiago Bernabeu are underway.— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 26 мая 2019 г.
Fences have been put up around the shopping centre - called La Esquina del Bernabeu - at the corner of the ground.
Soon the building will be demolished, with the work to begin in the coming days. [Marca] pic.twitter.com/LITYwUo1QH
Планируется, что реконструкция завершится к 2022 году. На обновленном стадионе появится выдвижная крыша, мультимедийное табло по периметру арены, смотровая площадка, музеи и многое другое.
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