"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу"

В Мадриде начались работы для реконструкции клубного стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

По сведениям издания, торговый центр "Ла Эскина-де-Бернабеу", который находится возле стадионе обнесли забором и в ближайшее время здание будет снесено.

Планируется, что реконструкция завершится к 2022 году. На обновленном стадионе появится выдвижная крыша, мультимедийное табло по периметру арены, смотровая площадка, музеи и многое другое.

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