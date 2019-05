"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу"

В Мадриде начались работы для реконструкции клубного стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

По сведениям издания, торговый центр "Ла Эскина-де-Бернабеу", который находится возле стадионе обнесли забором и в ближайшее время здание будет снесено.

The works to redevelop the Estadio Santiago Bernabeu are underway.



Fences have been put up around the shopping centre - called La Esquina del Bernabeu - at the corner of the ground.



Soon the building will be demolished, with the work to begin in the coming days. [Marca] pic.twitter.com/LITYwUo1QH