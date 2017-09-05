Мадридский "Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов, сообщает официальный сайт "сливочных".

Награда, которая стала для мадридцев второй подряд, была вручена вице-президенту "Реала" Педро Лопесу Хименесу.

Напомним, что в 2017 году "Реал" выиграл Примеру, Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.

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