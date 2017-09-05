"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
Мадридский "Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов, сообщает официальный сайт "сливочных".
Награда, которая стала для мадридцев второй подряд, была вручена вице-президенту "Реала" Педро Лопесу Хименесу.
Напомним, что в 2017 году "Реал" выиграл Примеру, Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0