"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

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"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

Мадридский "Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов, сообщает официальный сайт "сливочных".

Награда, которая стала для мадридцев второй подряд, была вручена вице-президенту "Реала" Педро Лопесу Хименесу.

Напомним, что в 2017 году "Реал" выиграл Примеру, Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы. 

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