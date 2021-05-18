"Реал" признан самым дорогим футбольным брендом мира
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.
Возглавил список мадридский "Реал", который оценили в 1 миллиард 499 миллионов долларов.
В топ-10 попали два испанских клуба, шесть английских клубов, а также по одному клубу из Германии и Франции.
1. "Реал" – 1,499 миллиарда долларов;
2. "Барселона" – 1,487 млрд;
3. "Манчестер Юнайтед" – 1,327 млрд;
4. "Манчестер Сити" – 1,313 млрд;
5. "Бавария" – 1,255 млрд;
6. "Ливерпуль" – 1,143 млрд;
7. ПСЖ – 1,042 млрд;
8. "Челси" – 904 млн;
9. "Тоттенхэм" – 849 млн;
10. "Арсенал" – 792 млн.
Не пропустите: Опубликована символическая сборная сезона РПЛ от WhoScored. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
-
1
Бензема может вернуться в сборную Франции
-
Дзюба - о карьере в Европе: "А Беларусь считается?"
-
1
"Спартак" красиво попрощался с Тедеско
-
Бородюк обвинил Игоря Денисова во лжи
-
Гвардиола рассказал о настрое игроков "Манчестер Сити"
-
1
"Реал" признан самым дорогим футбольным брендом мира
-
1
Главные новости дня: 17 мая
-
Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде
-
"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила
-
"Суонси" на выезде обыграл "Барнсли" в плей-офф Чемпионшипа
-
1
"Борнмут" добыл важную победу над "Брентфордом" в плей-офф Чемпионшипа
-
Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А
-
В Белоруси был объявлен в розыск нигерийский футболист
-
Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"
-
"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"
-
"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло"
-
"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна
-
Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18