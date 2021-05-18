"Реал" признан самым дорогим футбольным брендом мира

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"Реал" признан самым дорогим футбольным брендом мира

Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.

Возглавил список мадридский "Реал", который оценили в 1 миллиард 499 миллионов долларов. 

В топ-10 попали два испанских клуба, шесть английских клубов, а также по одному клубу из Германии и Франции.

1. "Реал" – 1,499 миллиарда долларов;

2. "Барселона" – 1,487 млрд;

3. "Манчестер Юнайтед" – 1,327 млрд;

4. "Манчестер Сити" – 1,313 млрд;

5. "Бавария" – 1,255 млрд;

6. "Ливерпуль" – 1,143 млрд;

7. ПСЖ – 1,042 млрд;

8. "Челси" – 904 млн;

9. "Тоттенхэм" – 849 млн;

10. "Арсенал" – 792 млн.

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