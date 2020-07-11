"Реал" пробил пенальти в трёх матчах Примеры подряд впервые за 14 лет

В матче 35-го тура Примеры против "Алавеса" нападающий "Реала" Карим Бензема открыл счёт, реализовав пенальти.

Таким образом, "сливочные" заработали 11-метровый в третьей игре чемпионата подряд.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые за 14 лет.

Аналогичные показатели были зафиксированы в последний раз в период с апреля по май 2006 года.

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