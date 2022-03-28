"Реал" продаст Асенсио при одном условии
Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" продаст полузащитника Марко Асенсио, если он не продлит контракт, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, руководство королевского клуба выдвинуло ультиматум футболисту. В случае отказа от продления контракта Асенисио будет выставлен на трансфер. При этом, интерес к игроку проявляют "Арсенал" и "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Клуб АПЛ предложил Асенсио зарплату выше, чем в "Реале". | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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