"Реал" продаст Асенсио при одном условии

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"Реал" продаст Асенсио при одном условии

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продаст полузащитника Марко Асенсио, если он не продлит контракт, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство королевского клуба выдвинуло ультиматум футболисту. В случае отказа от продления контракта Асенисио будет выставлен на трансфер. При этом, интерес к игроку проявляют "Арсенал" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Клуб АПЛ предложил Асенсио зарплату выше, чем в "Реале". | http://soccernews.ru
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