"Реал" продаст Роналду при одном условии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может покинуть клуб при выполнении одного требования, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство мадридского клуба хочет, чтобы форвард публично объявил о своем желании уйти из команды. Таким образом, "Реал" надеется избежать критики со стороны фанатов в связи с уходом португальца.

Напомним, что "Ювентус" готов заплатить за 33-летнего Роналду 100 миллионов евро и уже согласовал с ним условия личного контракта.

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