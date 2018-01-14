"Реал" продемонстрировал худший результат по набранным очкам в Примере за последние 12 лет

Теги реал мадрид

"Реал" продемонстрировал худший результат по набранным очкам в Примере за последние 12 лет

Мадридский "Реал" набрал в 18 матчах текущего розыгрыша Примеры всего 32 очка.

Как сообщает испанская пресса, это худший результат королевского клуба за последние 12 лет.

В сезоне 2005/06 "Реал" имел в своём активе после 18 туров 30 очков. Тогда чемпионом стала "Барселона", а "сливочные" финишировали вторыми с отставанием в 12 пунктов.

Не пропустите: "Реал" установил рекорд текущего розыгрыша Примеры. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов