"Реал" продемонстрировал худший результат по набранным очкам в Примере за последние 12 лет

Мадридский "Реал" набрал в 18 матчах текущего розыгрыша Примеры всего 32 очка.

Как сообщает испанская пресса, это худший результат королевского клуба за последние 12 лет.

В сезоне 2005/06 "Реал" имел в своём активе после 18 туров 30 очков. Тогда чемпионом стала "Барселона", а "сливочные" финишировали вторыми с отставанием в 12 пунктов.

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