"Реал" продемонстрировал лучший результат клуба за 32 года по количеству пропущенных голов в 34 турах Примеры
Мадридский "Реал" продолжает очень надёжно играть в обороне в матчах чемпионата Испании.
В 34 турах текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 21 гол. Это лучший результат королевского клуба за последние 32 года.
В сезоне 1987/88 столичная команда выступила ещё лучше - 20 пропущенных мячей в 34 играх.
Стоит отметить, что четыре последних матча в национальном первенстве завершились для "Реала" сухими победами.
Не пропустите: Куртуа показал лучший результат по сухим матчам в "Реале" за последние 25 лет. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14