"Реал" продемонстрировал лучший результат клуба за 32 года по количеству пропущенных голов в 34 турах Примеры

Мадридский "Реал" продолжает очень надёжно играть в обороне в матчах чемпионата Испании.

В 34 турах текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 21 гол. Это лучший результат королевского клуба за последние 32 года.

В сезоне 1987/88 столичная команда выступила ещё лучше - 20 пропущенных мячей в 34 играх.

Стоит отметить, что четыре последних матча в национальном первенстве завершились для "Реала" сухими победами.

Не пропустите: Куртуа показал лучший результат по сухим матчам в "Реале" за последние 25 лет. | http://soccernews.ru