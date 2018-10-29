"Реал" продемонстрировал свой четвертый худший старт сезона в Ла Лиге в истории

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"Реал" продемонстрировал свой четвертый худший старт сезона в Ла Лиге в историиМадридский "Реал" продемонстрировал свой четвертый худший старт сезона в Ла Лиге в истории, информирует El Mundo Deportivo.

Так, ранее ниже девятого места после 10-ти сыгранных туров чемпионата королевский клуб оказывался только в сезонах 1942/1943, 1999/2000 и 2001/2002. В первых двух случаях "сливочные" занимали 11-ю позицию, а в третьем - 10-ю. При этом в годы Второй мировой войны "Реал" в итоге финишировал 10-м, а в 2000-м и 2002-м годах он сумел подняться на третье место.

На сегодняшний день команда Хулена Лопетеги расположилась на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 14 очков.

Напомним,  Перес рассматривает вариант с продажей одного из лидеров "Реала". | soccernews.ru

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