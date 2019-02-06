"Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны"

Теги барселонареал мадридстатистика

"Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны"

"Реал" выигрывает у "Барселоны" со счетом 1:0 после первого тайма первого полуфинального матча Кубка Испании.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Счет в начале встречи открыл Лукас Васкес. Благодаря этому "Реал" продлил голевую серию в выездных матчах с "Барселоной" до 15 встреч. В этих матчах королевский клуб забил 26 голов.

Данная серия является рекордной для класико.

Не пропустите: Игрок "Реала" установил рекорд клуба в класико в 21 веке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов