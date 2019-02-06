"Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны"

"Реал" выигрывает у "Барселоны" со счетом 1:0 после первого тайма первого полуфинального матча Кубка Испании.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Счет в начале встречи открыл Лукас Васкес. Благодаря этому "Реал" продлил голевую серию в выездных матчах с "Барселоной" до 15 встреч. В этих матчах королевский клуб забил 26 голов.

Данная серия является рекордной для класико.

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