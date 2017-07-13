"Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию"
Издание Marca утверждает, что перед переходом полузащитника Хамеса Родригеса в "Баварию" мадридский "Реал" продлил контракт с футболистом.
По информации газеты, стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Такой шаг обусловлен желанием королевского клуба сохранить высокую трансферную стоимость колумбийца после окончания срока двухлетней аренды.
Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса на два сезона за 10 миллионов евро с правом выкупа за 40 миллионов.
Не пропустите: "Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
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|18
|Дармштадт 98
|34
|25