"Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригес

"Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию"

Издание Marca утверждает, что перед переходом полузащитника Хамеса Родригеса в "Баварию" мадридский "Реал" продлил контракт с футболистом.

По информации газеты, стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Такой шаг обусловлен желанием королевского клуба сохранить высокую трансферную стоимость колумбийца после окончания срока двухлетней аренды.

Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса на два сезона за 10 миллионов евро с правом выкупа за 40 миллионов.   

Не пропустите: "Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов