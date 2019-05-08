"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года

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"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года

Мадридский "Реал" объявил о продлении спонсорского контракта с немецкой компанией Adidas, которая занимается производством спортивной экипировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт будет действовать до лета 2028 года. По некоторым данным, королевский клуб будет получать от спонсора 120 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что "Реал" сотрудничает с Adidas с 1981 по 1986 годы, а также с 1998 года. В промежутке между этими голами испанский клуб сотрудничал с Hummel и Kelme.

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