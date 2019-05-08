"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года
Мадридский "Реал" объявил о продлении спонсорского контракта с немецкой компанией Adidas, которая занимается производством спортивной экипировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт будет действовать до лета 2028 года. По некоторым данным, королевский клуб будет получать от спонсора 120 миллионов евро в год.
Стоит отметить, что "Реал" сотрудничает с Adidas с 1981 по 1986 годы, а также с 1998 года. В промежутке между этими голами испанский клуб сотрудничал с Hummel и Kelme.
Не пропустите: Реконструкция стадиона "Реала" продлится более трех лет. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эриксен: "Надеюсь, что Лукасу Моуре поставят памятник в Англии"
-
Английские клубы установили рекорд по числу финалистов Лиги Чемпионов
-
Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"
-
"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов
-
1
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Чемпионов
-
3
"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Неймар встретился в легендарным актером Голливуда
-
Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб
-
"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года
-
1
"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо
-
Реконструкция стадиона "Реала" продлится более трех лет
-
Де Лигт - 4-й по возрасту автор гола в полуфинале Лиги Чемпионов
-
Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"
-
Глава РФС: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"
-
Райоле на три месяца запретили вести агентскую деятельность
-
Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора суда
-
1
В четверг "Ювентус" может уволить Аллегри
-
"Спартак" и "Зенит" поборются за голландского полузащитника
-
УЕФА обсудил с клубами проект новой Лиги чемпионов
-
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон сыграет в стартовом составе гостей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30