"Реал" продлил контракт с Иско

"Реал" объявил о продлении контракта с полузащитником Иско, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. По условиям контракта сумма отступных увеличена до 700 миллионов евро.

25-летний Иско выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 197 матчей, забил 34 гола и отдал 46 результативных передач. Ранее играл за "Валенсию" и "Малагу". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил 6 голов. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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