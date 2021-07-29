"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения

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"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения

Фото: инстаграм Дани Карвахаля/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Дани Карвахалем.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2025 года.

29-летний Карвахаль является воспитанником "Реала". Всего он провел за королевский клуб 294 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 50 результативных передач. Также играл за "Байер". За сборную Испании провел 25 матчей. 2-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов.

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