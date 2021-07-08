"Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом

Теги реал мадридначо фернандес

"Реал" продлил контракт с Начо ФернандесомФото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с испанским защитником Начо Фернандесом.

Отмечается, что новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что игрок присоединился к академии "сливочных" 1 июля 2001 года – 20 лет назад.

Он играл за королевский клуб на юношеском и молодежном уровне, играл за "Кастилью", а с сезона-2013/14 стал полноценным игроком основного состава.

В прошедшем сезоне Начо принял участие в 24 матчах Ла Лиги, в которых забил один гол.

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