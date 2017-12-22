"Реал" продлил контракт с перспективным защитником

Защитник мадридского "Реала" Ману Эрнандо подписал новый контракт с клубом, сообщает Marca.

По сведениям издания, 19-летний футболист заключил со "сливочными" соглашение до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Эрнандо пока не дебютировал за первую команду "Реала", однако главный тренер мадридцев Зинедин Зидан уже отмечал талант футболиста и вызывал его на тренировку с основой.

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