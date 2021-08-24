"Реал" продлил контракт с Вальверде и прописал огромную сумму отступных

1 Теги реал мадридфедерико вальверде

"Реал" продлил контракт с Вальверде и прописал огромную сумму отступныхФото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" подписал новый долгосрочный контракт с уругвайским хавбеком Федерико Вальверде.

Новое соглашение рассчитано на шесть лет, до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что по новому контракту у Вальверде значительно вырастет заработная плата, так как ранее он получал всего два миллиона евро в год чистыми.

Сумма отступных, которая прописана в новом контракт уругвайца равняется одному миллиарду евро. Такая же клаусула есть в контракте Карима Бензема.

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