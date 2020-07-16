"Реал" продлил сотрудничество с EA Sports

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"Реал" продлил сотрудничество с EA Sports

"Реал" на своем официальном сайте сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с EA Sports.

Новый договор будет рассчитан до 2025 года. Напомним, что в серии игр FIFA используются сканы лиц футболистов клуба и их празднования, а также стадион "Сантьяго Бернабеу". На обложки FIFA попадали Эден Азар, Зинедин Зидан и другие звезды клуба.

Также стоит отметить, что в декабре 2019 года EA Sports совместно с adidas выпустили четвертый комплект формы для "Реала".

Выход FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года.

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