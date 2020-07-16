"Реал" продлил сотрудничество с EA Sports
"Реал" на своем официальном сайте сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с EA Sports.
Новый договор будет рассчитан до 2025 года. Напомним, что в серии игр FIFA используются сканы лиц футболистов клуба и их празднования, а также стадион "Сантьяго Бернабеу". На обложки FIFA попадали Эден Азар, Зинедин Зидан и другие звезды клуба.
Также стоит отметить, что в декабре 2019 года EA Sports совместно с adidas выпустили четвертый комплект формы для "Реала".
Выход FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года.
Читайте также: "Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на площади Мадрида. | http://soccernews.ru
главное
-
Кикнадзе и Николич покинут "Локомотив" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия по-прежнему на 38-м месте, Бельгия - на первом
-
Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства
-
Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА
-
Неизвестны отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на неё
Лента новостей
-
Кокорин отреагировал на отмену матча с "Тамбовом"
-
"Крылья Советов" вылетят из РПЛ, если "Тамбов" получит техническую победу над "Сочи"
-
"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде
-
"Арсенал" продлил контракт с защитником и отправил его в аренду в "Штутгарт"
-
Стала известна зарплата Гайча в ЦСКА
-
1
Тедеско кушал чебурек во время матча с "Ахматом"
-
Кикнадзе и Николич покинут "Локомотив" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия по-прежнему на 38-м месте, Бельгия - на первом
-
Бруну Фернандеш считает Роналду самым техничным футболистом
-
АЕК Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов благодаря технической победе над ПАОК
-
"Реал" продлил сотрудничество с EA Sports
-
"Локомотив" сделал новое предложение по Лаксальту
-
Сульшер пожаловался на календарь в преддверии кубкового матча с "Челси"
-
Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства
-
Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА
-
Йович может вернуться в Бундеслигу
-
"Манчестер Сити" презентовал новую форму
-
Алексей Миранчук провёл интересную аналогию со сравнениями Роналду и Месси
-
Неизвестны отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на неё
-
"Байер", несмотря на кризис, требует за Хаверца 100 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14