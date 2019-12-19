"Реал" продлил свою безвыигрышную серию в класико

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"Реал" продлил свою безвыигрышную серию в класико

"Реал" не смог одолеть "Барселону" (0:0) в перенесенном матче Примеры.

Таким образом, "сливочные" продлили свою безвыигрышную серию в класико до пяти матчей. В последних пяти играх клубы дважды играли вничью и три раза побеждали каталонцы.

Напомним, что последний раз "Реал" праздновал победу над "Барселоной" в августе 2017 года в матче за Суперкубок Испании (2:0).

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